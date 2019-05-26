В России сделали дерзкое заявление об освобождении из плена украинских моряков

Российские чиновники вызывающе прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву ООН с требованием к России освободить моряков ВМС ВСУ. Они заявили, что не собираются его исполнять и отпускать украинцев.

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

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Так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек сказал, что это решение Международного трибунала ООН ничего не стоит, пишут росСМИ.

Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры и гроша не стоят,

– заявил Бальбек.

Представителя оккупантов поддержал и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном "представительстве Крыма" при президенте России Александр Молохов. По его словам, морской трибунал в Гамбурге якобы не имеет права требовать от РФ освобождения украинских военных моряков и возврата задержанных кораблей в Черном море, поэтому решения не нужно выполнять.

Молохов объяснил свою точку зрения тем, что украинские моряки якобы были задержаны в Керченском проливе "за нарушение госграницы РФ".

Вместе с тем, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "за инцидент в Керченском проливе" якобы не принадлежит к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что Международный трибунал ООН вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московский СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.