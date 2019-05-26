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      У Росії зробили зухвалу заяву про звільнення з полону українських моряків

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      У Росії не збираються звільняти українських моряків на вимогу Трибуналу ООН
      У Росії не збираються звільняти українських моряків на вимогу Трибуналу ООН / РосЗМІ

      Російські чиновники зухвало прокоментували рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН з вимогою до Росії звільнити моряків ВМС ЗСУ. Вони заявили, що не збираються його виконувати і відпускати українців.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

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      Так званий депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Руслан Бальбек сказав, що це рішення Міжнародного трибуналу ООН нічого не варте, пишуть росЗМІ.

      Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті,
      – заявив Бальбек.

      Представника окупантів підтримав і ккерівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному "представництві Криму" при президенті Росії Олександр Молохов. За його словами, морський трибунал в Гамбурзі нібито не має права вимагати від РФ звільнення українських військових моряків і повернення кораблів затриманих в Чорному морі, тому рішення не потрібно виконувати.

      Молохов пояснив свою точку зору тим, що українські моряки нібито були затримані в Керченській протоці "за порушення держкордону РФ".

      Водночас, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас сказав, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права "через інцидент в Керченській протоці" нібито не належить до юрисдикції цього суду і не може бути визнано.

      Напередодні у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Міжнародний трибунал ООН взагалі не мав права розглядати цей "інцидент" та вимагати звільнення українських моряків.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ ООН Конфлікт в Азовському морі
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