Плененные Россией украинские моряки останутся под арестом: решение суда в Москве

Суд в Москве рассмотрел последние восемь апелляционных жалоб адвокатов захваченных Кремлем на Азове моряков о продлении сроков содержания их под стражей.

Как рассказал координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, Московский городской суд оставил без изменений постановление Лефортовского райсуда столицы России. Согласно ему украинских моряков будут содержать под стражей до конца июля. Кроме того, суд не удовлетворил жалобы защитников украинцев.

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"Сейчас в отношении всех 24 украинских военнопленных моряков Мосгорсуд отклонил апелляции. Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года", – добавил Полозов.

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

Международный трибунал ООН по морскому праву может лишь обязать Россию освободить украинских пленных моряков из их суда, что он и сделал. Если же РФ не выполнит условия, то это будет означать прямое нарушение норм и правил международного права. Поэтому в будущем Кремль не сможет обращаться в другие международные суды, чтобы защитить свои интересы.

В России пока не спешат выполнять решение трибунала. По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, сначала они ожидают завершения следствия по инциденту на Азове. Кроме того, Кремль считает, что трибунал не имеет юрисдикции, чтобы рассматривать вышеуказанное дело.

Тем временем, Министерство иностранных дел Украины направило своим российским коллегам ноту с вопросом, когда они вернут украинских моряков и корабли, захваченные вследствии агрессии Кремля на Азове.

Мы уже подготовили дипломатическую ноту в РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово,

– рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио НВ.

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По ее словам, также ведомство обратится ко всем министрам иностранных дел, чтобы те, со своей стороны, обратились к РФ об обязательстве выполнить решение трибунала ООН.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



В конце концов русские взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и содержат их там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

КАК СЕГОДНЯ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ: