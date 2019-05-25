Дело о захвате украинских моряков: для рассмотрения по существу создадут отдельный арбитраж

Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных Россией, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, это может быть длительным процессом.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (ООН по морскому праву). Это будет длиться годами", – сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Решение трибунала 25 мая – это существенная победа для Украины, убеждена Зеркаль.

Главное, что мы сегодня получили, – это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что суд признал, что у них есть юрисдикция, и предостережение Российской Федерации по военной активности не применяется, и что есть срочность для обеспечения принятия этого решения,

– отметила заместитель главы МИД.

Российская сторона должна закрыть уголовные дела и отпустить моряков, отметила Зеркаль.

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"Как они это будут делать – это уже не вопрос трибунала. Суд не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", – сказала Зеркаль.

В течение месяца Россия должна отчитаться перед трибуналом, как и Украина, о том, как она выполнила приказ суда.

На вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль ответила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление на страны, которые не выполняют решения трибунала".

По словам Зеркаль, выполнение решения "более чем обязательное", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те планово направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".



В конце концов русские взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.