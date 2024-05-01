Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия может придумать что-то новое в войне против Украины. Он отметил, что это, возможно, будет не в ответ на уничтожение Крымского моста, а в тех военных действиях, которые они проводят сейчас.

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Ресурсы России

Свитан заметил, если бы Россия могла сейчас устроить что-то непредсказуемое для перелома войны, с военной точки зрения, то уже сделала бы это.

Все механизмы российской военной машины мы уже ощутили на себе. Для выполнения боевых задач они (оккупанты – 24 Канал) используют все, что у них есть в настоящее время. Поэтому что-то усилить или увеличить они не смогут. Если бы они это могли, то уже бы сделали,

– сказал он.

Военный эксперт считает, что уничтожать Крымский мост нужно как можно скорее. Россия этим путем перебрасывает большое количество военных сил в Крым, а дальше и на левый берег Днепра, в том числе и на Запорожское направление.

Чем быстрее мы разрушим этот путь переправы, тем лучше будет для наших войск. Мы спасем много жизней наших военнослужащих и разблокируем некоторые направления,

– подчеркнул Свитан.

Возможной атаки на Крымской мост