Олег Мельничук встречает за решеткой в РФ день рождения: что известно о храбром моряке

Командир украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, которого 25 ноября вместе с другими украинскими моряками захватили в плен российские пограничники, празднует свое 24-летие. Мужеством моряка восхищаются в Украине, поскольку именно он на одном из "судебных заседаний", попросил у оккупантов переводчика.

26 мая Мельничуку исполняется 24 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. Там призывают всех украинцев присоединиться к поздравлению храброго моряка.

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26 мая – день рождения Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу". Олег полгода вместе с 23 военными моряками находится в плену РФ. Давайте вместе поздравим смелого моряка! Ждем скорее домой и обнимаем!

– говорится в сообщении.

Доброго недільного ранку, країно!



26 травня - День народження Олега Мельничука, командира рейдового буксиру «Яни Капу». Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні РФ.

Давайте разом привітаємо сміливого моряка! Чекаємо швидше додому і обіймаємо!#ВМС pic.twitter.com/k9R1MHTzag — МВС України (@MVS_UA) 26 мая 2019 г.

На своей Facebook-странице поздравил украинского героя и адвокат пленных моряков Николай Полозов. Главное пожелание: скорейшее освобождение из плена.



Полозов поздравил Мельничука с днем рождения

Украинцы присоединились к поздравлениям. Они желают пленному соотечественнику скорейшего возвращения домой.







Украинцы приветствуют Мельничука с днем рождения

Что известно об Олеге Мельничуке?

Олег Мельничук родился в 1995 году в Смеле, что на Черкасщине. Он учился в местной школе, а затем поступил в профессиональный лицей в Черкассах. После его окончания пошел в Вооруженные силы Украины. Контракт Олег Мельничук подписал в 2014 году.

Мама Олега работает воспитательницей в детском саду. Она рассказывала СМИ, что гордится собственным сыном и считает его хорошим воином.

Он также есть выпускником Отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Имеет звание старшины первой статьи. Является командиром рейдового буксира "Яны Капу", который 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили вблизи Керченского пролива.

Мельничук отличился тем, что во время так называемого "суда" в оккупированном Крыму требовал предоставить ему переводчика с русского, потому что не понимает иностранный язык.

Как украинские моряки и корабли попали в российский плен?​

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.



Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.



Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.