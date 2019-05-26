Олег Мельничук зустрічає за ґратами у РФ день народження: що відомо про хороброго моряка

Командир українського буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, якого 25 листопада разом із іншими українськими моряками захопили у полон російські прикордонники, святкує своє 24-річчя. Мужністю моряка захоплюються в Україні, бо саме він на одному із "судових засідань", попросив в окупантів перекладача.

26 травня Мельничуку виповнюється 24 роки. Про це повідомила прес-служба МВС України. Там закликають усіх українців долучитися до привітання хороброго моряка.

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26 травня – день народження Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яни Капу". Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні РФ. Давайте разом привітаємо сміливого моряка! Чекаємо швидше додому й обіймаємо!

– мовиться у повідомленні.

Доброго недільного ранку, країно!



26 травня - День народження Олега Мельничука, командира рейдового буксиру «Яни Капу». Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні РФ.

Давайте разом привітаємо сміливого моряка! Чекаємо швидше додому і обіймаємо!#ВМС pic.twitter.com/k9R1MHTzag — МВС України (@MVS_UA) 26 мая 2019 г.

На своїй Facebook-сторінці привітав українського героя й адвокат полонених моряків Микола Полозов. Головне побажання: якнайшвидше звільнення з полону.



Полозов привітав Мельничука з днем народження

Українці долучилися до привітань. Вони бажають полоненому співвітчизнику швидкого повернення додому.







Українці вітають Мельничука з днем народження

Що відомо про Олега Мельничука?

Олег Мельничук народився у 1995 році у Смілі, що на Черкащині. Він навчався у місцевій школі, а потім поступив у професійний ліцей в Черкасах. Після його закінчення пішов у Збройні сили України. Контракт Олег Мельничук підписав у 2014 році.

Мама Олега працює вихователькою у дитсадку. Вона розповідала ЗМІ, що пишається власним сином і вважає його хорошим воїном.

Він є також випускником Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

Має звання старшини першої статті. Є командиром рейдового буксира "Яни Капу", який 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили поблизу Керченської протоки.

Мельничук відзначився тим, що під час так званого "суду" в окупованому Криму вимагав надати йому перекладача з російської, бо не розуміє іноземну мову.

Як українські моряки й кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.



Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.



Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.