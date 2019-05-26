13:17
26 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Олег Мельничук зустрічає за ґратами у РФ день народження: що відомо про хороброго моряка

      63 Читать новость на русском
      Олег Мельничук
      Олег Мельничук / Getty images

      Командир українського буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, якого 25 листопада разом із іншими українськими моряками захопили у полон російські прикордонники, святкує своє 24-річчя. Мужністю моряка захоплюються в Україні, бо саме він на одному із "судових засідань", попросив в окупантів перекладача.

      26 травня Мельничуку виповнюється 24 роки. Про це повідомила прес-служба МВС України. Там закликають усіх українців долучитися до привітання хороброго моряка.

      Читайте також: У полоненого моряка Сороки – день народження: маленький син зворушливо привітав батька

      26 травня – день народження Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яни Капу". Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні РФ. Давайте разом привітаємо сміливого моряка! Чекаємо швидше додому й обіймаємо!
      – мовиться у повідомленні.

      На своїй Facebook-сторінці привітав українського героя й адвокат полонених моряків Микола Полозов. Головне побажання: якнайшвидше звільнення з полону.


      Полозов привітав Мельничука з днем народження

      Українці долучилися до привітань. Вони бажають полоненому співвітчизнику швидкого повернення додому.




      Українці вітають Мельничука з днем народження

      Що відомо про Олега Мельничука?

      Олег Мельничук народився у 1995 році у Смілі, що на Черкащині. Він навчався у місцевій школі, а потім поступив у професійний ліцей в Черкасах. Після його закінчення пішов у Збройні сили України. Контракт Олег Мельничук підписав у 2014 році.

      Мама Олега працює вихователькою у дитсадку. Вона розповідала ЗМІ, що пишається власним сином і вважає його хорошим воїном.

      Він є також випускником Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

      Має звання старшини першої статті. Є командиром рейдового буксира "Яни Капу", який 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили поблизу Керченської протоки.

      Мельничук відзначився тим, що під час так званого "суду" в окупованому Криму вимагав надати йому перекладача з російської, бо не розуміє іноземну мову.

      Як українські моряки й кораблі потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі на їх дорозі до Маріуполя.

      Трохи пізніше росіяни обстріляли українські кораблі, внаслідок чого поранень зазнали 3 моряки. Так, росіяни захопили 3 українські судна (катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу"), а 24 членів екіпажу взяли в полон.

      Українців відправили до московських СІЗО. Там їх утримують під вартою і періодично продовжують терміни арештів.

      blog_ava
      Головні новини 25 травня: рішення трибуналу ООН і відкриття "мосту Кличка"
      сьогодні
      5115
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Міністерство внутрішніх справ Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупційна карусель: у які скандали потрапляли керівники Держслужби зайнятості
      сьогодні , 13:00 Корупційна карусель: у які скандали потрапляли керівники Держслужби зайнятості
      Дмитро Гнап 36
      Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      сьогодні , 12:03 Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 558
      Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент
      сьогодні , 12:00 Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент
      Крістіна Бердинських 353
      Київ чи ні: наскільки добре ти знаєш столицю? Тест
      сьогодні , 11:04 Київ чи ні: наскільки добре ти знаєш столицю? Тест
      1981
      День Києва 2019: афіша святкових заходів
      сьогодні , 09:37 День Києва 2019: афіша святкових заходів
      3509
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук