Правоохранители, прибывшие на вызов потерпевшей, выяснили, что стало причиной конфликта.

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Что же произошло

Вечером 14 апреля в магазин зашел неизвестный мужчина. Он имел при себе пистолет, которым начал угрожать продавщице.

Злоумышленник требовал, чтобы женщина бесплатно продала ему алкоголь.

Известно, что 31-летняя потерпевшая смогла позвонить в полицию и сообщить о том, что оказалась в заложниках.

Наряд полицейских немедленно отправился на место инцидента и задержал агрессивного покупателя. Пистолет, на прицеле которого он держал продавщицу, изъяли.

К счастью, женщина не пострадала. Тем временем нарушителя взяли под стражу.

За содеянное ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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