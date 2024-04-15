Правоохранители, прибывшие на вызов потерпевшей, выяснили, что стало причиной конфликта.
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Что же произошло
Вечером 14 апреля в магазин зашел неизвестный мужчина. Он имел при себе пистолет, которым начал угрожать продавщице.
Злоумышленник требовал, чтобы женщина бесплатно продала ему алкоголь.
Известно, что 31-летняя потерпевшая смогла позвонить в полицию и сообщить о том, что оказалась в заложниках.
Наряд полицейских немедленно отправился на место инцидента и задержал агрессивного покупателя. Пистолет, на прицеле которого он держал продавщицу, изъяли.
К счастью, женщина не пострадала. Тем временем нарушителя взяли под стражу.
За содеянное ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
В Нидерландах неизвестный взял в заложники посетителей кафе
- 30 марта в городе Эде около 6:05 утра стало известно, что мужчина захватил заложников в кафе Petticoa.
- Вокруг кафе, которое размещено в центре города, правоохранители эвакуировали 150 домов.
- Мужчина в маске заявлял, что у него сумка, наполнена взрывчаткой. Он удерживал 4 человек в заложниках более 5 часов.
- В 11:24 удалось освободить 3 заложников.
- Еще через полчаса был освобожден последний заложник.
- Затем вышел и сам злоумышленник, и полицейские надели на него наручники.
- Злоумышленник оказался хорошо знакомым полицейским. Это 28-летний местный житель, которого в 2023 году признали виновным в угрозах.