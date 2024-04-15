Правоохоронці, які прибули на виклик потерпілої, з'ясували, що стало причиною конфлікту.
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Що ж відбулося
Увечері 14 квітня до магазину зайшов невідомий чоловік. Він мав при собі пістолет, яким почав погрожувати продавчині.
Зловмисник вимагав, аби жінка безкоштовно продала йому алкоголь.
Відомо, що 31-річна потерпіла змогла зателефонувати до поліції і повідомити про те, що опинилася у заручниках.
Наряд поліцейських негайно вирушив на місце інциденту і затримав агресивного покупця. Пістолет, на прицілі якого він тримав продавчиню, вилучили.
На щастя, жінка не постраждала. Тим часом порушника взяли під варту.
За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Нідерландах невідомий взяв у заручники відвідувачів кафе
- 30 березня у місті Еде близько 6:05 ранку стало відомо, що чоловік захопив заручників у кафе Petticoa.
- Довкола кафе, яке розміщене в центрі міста, правоохоронці евакуювали 150 будинків.
- Чоловік в масці заявляв, що в нього сумка, наповнена вибухівкою. Він утримував 4 людей у заручниках понад 5 годин.
- Об 11:24 вдалося звільнити 3 заручників.
- Ще за півгодини було звільнено останнього заручника.
- Потім вийшов і сам зловмисник, і поліціянти вдягли на нього кайданки.
- Зловмисник виявився добре знайомим поліцейським. Це 28-річний місцевий житель, якого у 2023 році визнали винним у погрозах.