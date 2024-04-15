Однако родители девочки отказались писать заявление в полиции. Также они решили, что девочка не будет проходить судмедэкспертизу для установления побоев.

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Детали инцидента

Полиция Киева установила личность женщины, которая в автобусе била маленькую девочку. Оказалось, что это не родная бабушка ребенка, а лишь няня. Она присматривала за девочкой, когда мать была на работе.

Это местная жительница 1948 года рождения. Она ухаживает за девочкой, когда мать ребенка на работе. В отношении женщины составлен административный протокол, по части 1 статьи 173 – мелкое хулиганство, и направлен в Днепровский районный суд для принятия решения,

– рассказали в полиции.

Однако несмотря на это мать девочки отказалась от написания заявления и прохождения ребенком судмедэкспертизы относительно полученных побоев. Сама же женщина извинилась за свои действия перед семьей.

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