Однако родители девочки отказались писать заявление в полиции. Также они решили, что девочка не будет проходить судмедэкспертизу для установления побоев.
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Детали инцидента
Полиция Киева установила личность женщины, которая в автобусе била маленькую девочку. Оказалось, что это не родная бабушка ребенка, а лишь няня. Она присматривала за девочкой, когда мать была на работе.
Это местная жительница 1948 года рождения. Она ухаживает за девочкой, когда мать ребенка на работе. В отношении женщины составлен административный протокол, по части 1 статьи 173 – мелкое хулиганство, и направлен в Днепровский районный суд для принятия решения,
– рассказали в полиции.
Однако несмотря на это мать девочки отказалась от написания заявления и прохождения ребенком судмедэкспертизы относительно полученных побоев. Сама же женщина извинилась за свои действия перед семьей.
Криминальные новости Киева
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