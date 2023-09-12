Женщина поняла, что ее обманули, когда преступник перестал выходить на связь. Правоохранители быстро его обнаружили.

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Сосед обещал "все решить"

В Чорткове, что в Тернопольской области женщина заплатила злоумышленнику якобы за помощь в уклонении от мобилизации для ее внука. Женщина разговорилась с мужчиной, который пришел арендовать квартиру у соседей и поделилась опасениями по поводу вероятной призова. Преступник заверил женщину, что за определенную сумму может помочь решить проблему.

Женщина сразу отдала мужчине все свои сбережения – 1700 долларов и 3000 гривен. Однако после этого злоумышленник перестал выходить на связь и жительница райцентра поняла, что ее обманули. Она обратилась в местную полицию.

Правоохранители недолго искали подозреваемого. Им оказался житель Николаевщины, ранее судимый за имущественные преступления. Несколько лет назад он обманул двух жителей Чорткова, взяв у них задатки за квартиру и земельный участок, которых действительно не продавал. Сумма ущерба тогда достигла 40 тысяч гривен.

Злоумышленник во время прошедшего нарушения избегал досудебного расследования, поэтому его объявили в розыск. Следователь принял решение принудительно направить мужчину в суд. Теперь же его будут судить за мошенничество, совершенное повторно.

Попытки уклониться от мобилизации