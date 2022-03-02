Чрезвычайно насущное требование, – Кулеба о самолетах для Украины
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что зафиксировали случаи, когда российские самолеты осуществляют обстрелы без залета на территорию Украины. Варварски используются военно-космические силы России.
Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге. Дмитрий Кулеба отметил, что потребность Украины в укреплении военно-воздушных сил необходимо решить за несколько дней.
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Мы не можем ждать, – Кулеба
"Действительно, у Украины есть чрезвычайно насущная потребность в укреплении военно-воздушных сил. Мы работаем над этим с рядом стран, есть прогресс в этом вопросе", – сказал Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что мы не можем ждать, потому что речь идет не о неделях. У нас нет недель, у нас есть дни.
"Это не значит, что если не будет самолетов, мы сдадимся. Но это означает, что если не будет самолетов – мы будем продолжать борьбу с, К сожалению, гораздо большими потерями среди мирного населения. Потому что Россия цинично будет продолжать бомбить наши города", – пояснил глава МИД Украины.
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