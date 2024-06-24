Этой ночью российская противовоздушная оборона стала причиной гибели людей в Крыму. Сейчас же в Севастополе ввели чрезвычайное положение.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Соответствующий указ опубликовал назначенный оккупантами глава города Михаил Развожаев. Режим чрезвычайного положения регионального значения вводится до особого распоряжения.

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В Севастополе – чрезвычайное положение

Как сообщал Развожаев, по состоянию на вечер 23 июня в результате удара погибли четыре человека, в том числе двое детей. Также, по его словам, около 151 человек обратился за медицинской помощью, 82 человека были госпитализированы в больницу.

Уже утром, 24 июня, избранник оккупантов сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в столицу страны-агрессора ориентировочно 15 – 20 пострадавших. По данным российских телеграмм-каналов, количество пострадавших во время ракетной атаки на Севастополь возросло до 155 человек, среди них – 27 детей.

В частности, по их данным, количество раненых с тяжелыми травмами достигает 21 человека, из них 9 детей, их начали эвакуировать в Москву.

Заметим, что по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, российская "пе-ве-о" стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.

Более того, накануне минобороны России заявило, что украинские военные нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Они были сбиты средствами ПВО, одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Оборонное ведомство страны-агрессора самостоятельно подтвердило, что обломки ракет упали в нескольких районах города, в частности на пляже.