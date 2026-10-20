Чрезвычайное положение в энергетике или других отраслях не вводилось, – Кабмин

20 октября Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайное положение ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой-либо другой сфере. Ранее об этом сообщалось в телеграм-каналах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Разъяснение правительства

В Кабинете министров пояснили, что принятое решение не вводит чрезвычайное положение или новые ограничения для населения. Изменения направлены исключительно на четкую координацию восстановления объектов после российских ударов.

Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении, а также связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их работу будет координировать совместный штаб,

– говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий в коммунальных системах и транспортной инфраструктуре возглавит министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту. За безопасность сетей связи, интернета и дата-центров будет отвечать министр цифровой трансформации.

Руководители указанных направлений обязаны безотлагательно сформировать совместный штаб, а также запустить профильные рабочие группы.

Напомним, что с июля Россия непрерывно атакует энергетику Украины. С тех пор не прошло ни одного дня без атак на энергообъекты. Атак уже было более 2 140, и это в разы больше, чем в прошлом году.