Чрезвычайное положение: какие олигархи влияют на регионы Украины

О введении чрезвычайного положения в Украине, карантин, поддержку экономики и социальной защите населения и влияние олигархов – в программе "Политбюро" говорили журналист Роман Кравец, советник МВД Антон Геращенко, журналист издания "Новое Время" Иван Верстюк и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

О влиянии олигархов

Недавно Владимир Зеленский встретился с богатейшими бизнесменами Украины по поводу распространения коронавируса. Они пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавирусу.

Области олигархи делили по предприятиям и уровню своего влияния. В то же время, их самих просили решить, кто имеет влияние на регион. Такое мнение в эфире программы "Политбюро" на 24 канале высказал журналист Роман Кравец.

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По его словам некоторые олигархи отвечают за определенную область. К примеру, Ринат Ахметов – это Ивано-Франковская и Львовская области, а также Донецкая и Луганская. Точечно он также влияет на Кривой Рог.



Ринат Ахметов / Фото Слово и Дело

Журналист отметил, что Виктор Пинчук "взял" на себя Днепропетровскую область. Коломойскому поручили заниматься Запорожской областью, потому что у него там феросплавний завод. Юрий Косюк – это Винницкая и Черниговская области, Александр Ярославский – Харьков.

Зато, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина отметил, что это может зависеть от отношений с местной властью.

Я думаю, это зависит от отношений с местной властью и от способностей олигархов и крупного бизнеса договариваться и их восприятие взаимного с местной властью,

– сообщил Щербина.

Об ограничениях в городах

Карантин позволяет только перекрывать выезды или въезды в города или населенные пункты, где есть вспышка особо опасной инфекции. А после того, как развезли тесты, статистика заболеваемости коронавирусом может ухудшиться. Поэтому нужно определить группы риска. Просто перекрыть въезд означает то, что город не будет выживать, убежден советник МВД Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, сотни тысяч людей приезжают в столицу и работают на предприятиях критической инфраструктуры, поэтому этот вопрос нужно детализировать.

Ограничения передвижения людей можно вводить только при условии чрезвычайного или военного положения,

– убежден Геращенко.

Также он отметил, что в группе риска, в первую очередь, пожилые люди, которым более 60 лет. Поэтому "мэр Киева должен четко указать, кого впускать в город, а кого – нет".

Что такое чрезвычайное положение?Согласно закону – это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

Про политический карантин Введение политического карантина позволит сохранить дистанцию от идиотских политических решений. В частности тех, которые усложняют сотрудничество с МВФ. Такое мнение высказал журналист издания "Новое Время" Иван Верстюк. Он подчеркнул, что активно наблюдает за всеми заявлениями премьер-министра Дениса Шмыгаля. И ждал его слов о том, что Украина движется к новой программе сотрудничества с МВФ, которой можно будет профинансировать бюджет, больницы, тесты, аппараты искусственной вентиляции легких и другие нужды медиков.

Как может помочь МВФ?В МВФ ранее заявляли, что готовы предоставить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Средства будут в первую очередь выделены тем государствам, которые развиваются и имеют низкие доходы под нулевую ставку.



Украина также надеется на такую помощь. Так, Киев ждет 5,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования.

"Зато премьер просто пытается успокоить людей общими фразами. Мне кажется, что это немного идиотское поведение. Потому что экономике действительно нужен Международный валютный фонд", – убежден Верстюк.

Про "антикоронавирусний" пакет законов

Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов. В них речь пойдет о поддержке экономики и социальной защите населения из-за распространения коронавируса в Украине и вынужденный карантин.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что такой пакет позволит усилить социальные гарантии государства.

Мы должны усилить социальные гарантии государства в этих случаях. Законопроекты будут зарегистрированы уже завтра,

– отметила нардеп.

Также она добавила, что ее коллеги из Комитета по вопросам здоровья нации готовят дополнительные медицинские законопроекты. Однако о том, в какой именно день состоится внеочередное заседание – пока неизвестно.



Наказание за нарушение карантина в разных странах / Инфографика 24 канала