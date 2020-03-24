Политический карантин защитит от идиотских решений, – Верстюк

Введение политического карантина позволит сохранить дистанцию от идиотских политических решений. В частности тех, которые затрудняют сотрудничество с МВФ.

Такое мнение в эфире программы "Полит.бюро" на 24 канале высказал журналист издания "Новое Время" Иван Верстюк.

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Он подчеркнул, что активно наблюдает за всеми заявлениями премьер-министра Дениса Шмыгаля. И ждал его слов о том, что Украина идет к новой программе сотрудничества с МВФ, которой можно будет профинансировать бюджет, больницы, тесты, аппараты искусственной вентиляции легких и другие нужды медиков.

Как может помочь МВФ?

В МВФ ранее заявляли, что готовы предоставить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Средства будут прежде всего выделены тем государствам, которые развиваются и имеют низкие доходы под нулевую ставку.



Украина также надеется на такую ​​помощь. Так, Киев ждет 5,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования.

"Вместе с тем премьер просто пытается успокоить людей общими фразами. Мне кажется, что это немного идиотское поведение. Потому что экономике действительно нужен Международный валютный фонд", – убежден журналист.

Второе решение – чрезвычайное положение. Я убежден, что не стоит его вводить. Ведь чтобы преодолеть пандемию, нужны базовые меры карантина, финансовая помощь медицине, а также помощь волонтеров и бизнеса. Чрезвычайное положение только нагнетает ситуацию, сеет панику,

– отметил Верстюк.

Введение чрезвычайного положения в Украине: коротко

23 марта глава Минздрава Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения из-за распространения Covid-19. Министр считает, что это стоило сделать раньше, чтобы предотвратить распространение вируса по территории Украины.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения 26 марта. Произойдет это на внеочередном заседании.

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Ранее в Офисе Президента объяснили, почему в Украине пока не могут ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Власть не готова остановить большую часть экономики Украины.

Глава МВД Арсен Аваков убежден, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса введение чрезвычайного положения не требуется. В то же время он считает, что остановить распространение Covid-19 поможет общий карантин.