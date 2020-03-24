Політичний карантин захистить від ідіотських рішень, – Верстюк

Введення політичного карантину дозволить зберегти дистанцію від ідіотських політичних рішень. Зокрема тих, які ускладнюють співпрацю з МВФ.

Таку думку в ефірі програми "Політ.бюро" на 24 каналі висловив журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк.

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Він підкреслив, що активно спостерігає за всіма заявами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І чекав його слів про те, що Україна прямує до нової програми співпраці з МВФ, якою можна буде профінансувати бюджет, лікарні, тести, апарати штучної вентиляції легень та інші потреби медиків.

Як може допомогти МВФ?У МВФ раніше заявляли, що готові надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу. Кошти будуть насамперед виділені тим державам, які розвиваються та мають низькі доходи під нульову ставку.



Україна також сподівається на таку допомогу. Так, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.

"Натомість прем'єр просто намагається заспокоїти людей загальними фразами. Мені здається, що це трохи ідіотська поведінка. Тому що економіці справді потрібен Міжнародний валютний фонд", – переконаний журналіст.

Друге рішення – надзвичайний стан. Я переконаний, що не варто його вводити. Адже щоб подолати пандемію, потрібні базові заходи карантину, фінансова допомога медицині, а також допомога волонтерів та бізнесу. Надзвичайний стан лише нагнітає ситуацію, сіє паніку,

– наголосив Верстюк.

Запровадження надзвичайного стану в Україні: коротко

23 березня глава МОЗ Ілля Ємець виступив за впровадження в Україні надзвичайного стану через поширення Covid-19. Міністр вважає, що це варто було зробити раніше, аби запобігти розповсюдженню вірусу територією України.

Верховна Рада може розглянути питання запровадження надзвичайного стану 26 березня. Відбудеться це на позачерговому засіданні.

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Раніше в Офісі Президента пояснили, чому в Україні наразі не можуть ввести надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Влада не готова зупинити більшу частину економіки України.

Очільник МВС Арсен Аваков переконаний, що на даному етапі боротьби з епідемією коронавірусу запровадження надзвичайного стану не потрібне. Водночас він вважає, що зупинити поширення Covid-19 допоможе загальний карантин.