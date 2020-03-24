Надзвичайний стан: які олігархи впливають на регіони України

Про введення надзвичайного стану в Україні, карантин, підтримку економіки і соціального захисту населення та вплив олігархів – в програмі "Політбюро" говорили журналіст Роман Кравць, радник МВС Антон Геращенко, журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Про вплив олігархів

Нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з найбагатшими бізнесменами України через поширення коронавірусу. Вони пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

За словами журналіста Романа Краця, області олігархи ділили за підприємствами і рівнем свого впливу. Водночас, їх самих просили вирішити, хто який має вплив на регіон. Таку думку в ефірі програми "Політбюро" журналіст висловив на 24 каналі.

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За його словами певні олігархи відповідають за певну область. До прикладу, Рінат Ахметов – це Івано-Франківська та Львівська області, а також Донецька та Луганська. Точково він також впливає на Кривий Ріг.



Рінат Ахметов / Фото Слово і Діло

Журналіст зазначив, що Віктор Пінчук "взяв" на себе Дніпропетровську область. Коломойському доручили займатись Запорізькою областю, бо в нього там форесплавний завод. Юрій Косюк – це Вінницька та Чернігівська області, Олександр Ярославський – Харків.

Натомість, головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина зазначив, що це може залежати від відносин з місцевою владою.

Я думаю, це залежить від стосунків з місцевою владою і від здібностей олігархів і великого бізнесу домовлятись та їхнє сприйняття взаємного з місцевою владою,

– повідомив Щербина.

Про обмеження у містах

Карантин дозволяє лише перекривати виїзди чи в'їзди в міста чи населені пункти, де є спалах особливо небезпечної інфекції. А після того, як розвезли тести, статистика захворюваності на коронавірус може погіршитись. Тому потрібно визначити групи ризику. Просто перекрити в'їзд, означає те, що місто не буде виживати, переконаний радник МВС Антон Геращенко.

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За словами Геращенка, сотні тисяч людей, приїжджають в столицю і працюють на підприємствах критичної інфраструктури, тому це питання потрібно деталізувати.

Обмеження пересування людей можна вводити тільки за умови надзвичайного або війського стану,

– переконаний Геращенко.

Також він зазанчив, що у групах ризику є, в першу чергу, літні люди, яким більше, ніж 60 років. Тому "мер Києва мусить чітко вказати, кого впускати у місто, а кого – ні".

Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.



Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

Про політичний карантин

Введення політичного карантину дозволить зберегти дистанцію від ідіотських політичних рішень. Зокрема тих, які ускладнюють співпрацю з МВФ. Таку думку висловив журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк.

Він підкреслив, що активно спостерігає за всіма заявами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І чекав його слів про те, що Україна прямує до нової програми співпраці з МВФ, якою можна буде профінансувати бюджет, лікарні, тести, апарати штучної вентиляції легень та інші потреби медиків.

Як може допомогти МВФ?У МВФ раніше заявляли, що готові надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу. Кошти будуть насамперед виділені тим державам, які розвиваються та мають низькі доходи під нульову ставку.



Україна також сподівається на таку допомогу. Так, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.

"Натомість прем'єр просто намагається заспокоїти людей загальними фразами. Мені здається, що це трохи ідіотська поведінка. Тому що економіці справді потрібен Міжнародний валютний фонд", – переконаний Верстюк.

Про "антикоронавірусний" пакет законів

Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроєктів. У них йтиметься про підтримку економіки і соціального захисту населення через поширення коронавірусу в Україні та вимушений карантин.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що такий пакет дозволить посилити соціальні гарантії держави.

Ми маємо посилити соціальні гарантії держави у цих випадках. Законопроєкти будуть зареєстровані вже завтра,

– зауважила нардепка.

Також вона додала, що її колеги з Комітету з питань здоров'я нації готують додаткові медичні законопроєкти. Однак про те, у який саме день відбудеться позачергове засідання – поки невідомо.



Покарання за порушення карантину у різних країнах / Інфографіка 24 каналу