Чрезвычайный результат в отношениях с Италией, – Зеленский о переговорах с другими лидерами
Президент Зеленский обратился к украинцам и рассказал о том, как Украина отстаивает себя в противостоянии с агрессором. Глава государства сообщил о переговорах с мировыми лидерами.
Как сообщает 24 канал, президент подчеркнул, что общался с лидерами государств, которые являются друзьями Украины.
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Чрезвычайный результат в общении с Марио Драги
Чрезвычайный результат в отношениях с Италией. Это действительно новая глава для наших стран. Разговор с Марио Драги, премьер-министром Итальянской Республики, поставил все на свои места,
– сказал Зеленский.
С главой правительства Индии Нарендрой Моди президент доложил о ходе нашего отпора агрессору. От Индии Украина получила полную поддержку. Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана. Политики согласились с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.Обратите внимание! Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского:
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