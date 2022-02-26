Як інформує 24 канал, президент наголосив, що спілкувався з лідерами держав, які є друзями України.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Надзвичайний результат у спілкуванні з Маріо Драґі

Надзвичайний результат є у відносинах з Італією. Це справді нова глава для наших держав. Розмова з Маріо Драгі, прем'єр-міністром Італійської Республіки, поставила все на свої місця,

– сказав Зеленський.

З главою уряду Індії Нарендрою Моді президент доповів про перебіг нашої відсічі агресору. Від Індії Україна отримала повну підтримку. Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Політики погодились з ним, що сьогодні вкрай важливою є заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

Зверніть увагу! Президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського:

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