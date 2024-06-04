Мол, зачем поддерживать сборы, если все равно воруют. В интервью 24 Каналу военный, лейтенант 40-й бригады тактической авиации "Призраки Киева" Юрий Атанов рассказал, что такая позиция гражданских демотивирует не только военных, но и волонтеров.

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Что демотивирует волонтеров

Значительную часть потребностей украинских военных закрывают волонтеры, которые не смогут продолжать свою деятельность без донатов, в частности от украинцев. Гражданские должны понимать, что во избежание мошенничества можно донатить мощным фондам, которые закупают все необходимое для определенных бригад.

Идеальный вариант давать деньги человеку, которого ты непосредственно знаешь, или публичным фондам. К сожалению, я сейчас замечаю, что на этом фоне у волонтеров угасает мотивация,

– отметил Атанов.

Волонтеров так же нужно благодарить. По крайней мере какая-то награда от бригады. Как отметил военный, это нужно и нормально, ведь иначе человек угасает.

Я думаю, что каждым человеком руководит желание потом сказать своему ребенку через 10 лет, мол, во время войны я был причастен к поддержке армии и показать награду,

– сказал лейтенант 40-й бригады тактической авиации "Призраки Киева".

К сожалению, у нас нет выбора. Ведь сейчас не идет война за территорию Украины, а на уничтожение украинцев как нации, то есть или мы победим, или наш враг.

Обратите внимание! Фонд 24 Канала сейчас собирает 370 000 гривен на бус для пехотинцев подразделения "РАРОГ – ударные дроны 24 ОМБр". Бойцы батальона беспилотных систем 24 бригады сегодня работают одновременно на нескольких участках фронта. В частности, в Донецкой области под Часовым Яром. Присоединяйтесь!

Волонтерская помощь ВСУ