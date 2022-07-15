Оккупанты готовятся – Мусиенко дал прогноз, что будет в ближайшие недели войны

Оккупанты могут планировать широкое наступление на Донецкую область. Но украинские военные каждый день делают крутые "сюрпризы" для врагов. Теперь у захватчиков проблемы.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он допускает, что российские оккупанты могут планировать широкое наступление на Донецкую область на линии Славянск – Северск – Бахмут. Но не верит, что это реально произойдет.

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ВСУ эффективно замедляют российских оккупантов

Ежедневные удары ВСУ по складам и командным пунктам прекрасно замедляют российские войска. Они не смогут провести адекватное доукомплектование подразделений артиллерии и будут иметь меньше боеприпасов. Это в любом случае замедлит наступательные действия.

Регулярные "хлопки" все-таки дают украинским военным важное время. Они могут свезти на направление еще больше оружия, укрепить защитные рубежи и в целом лучше подготовиться к обороне.

Что будет в ближайшие недели войны

Россия, по словам Мусиенко, может и хочет сделать большое наступление на Донецкую область. Но вряд ли это удастся. Как показывает практика, украинские военные эффективно "перекусывали" любые попытки оккупантов.

Есть вероятность точечных наступательных действий, которые Россия проводила и раньше.

Были точечные наступательные действия – Лисичанск, Горское – Золотое и т.д. Все будет примерно так же – точечные наступления на Бахмут и Славянск. В общем, наши силы эффективно держат оборону, отбивают атаки, и, думаю, так и будет в будущем, – подчеркнул Мусиенко.

Что будет в ближайшие недели войны – Мусиенко: смотрите видео

Добавим, как утром сообщали в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты пытаются дальше продвигаться на Донбассе. Они хотят пройти в сторону Соледара и Бахмута, а также пытаются наступать на Славянск и Северск.