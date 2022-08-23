Учитывая хроническое желание москвы уничтожить украинскую государственность, глава кремля может пойти на военную хитрость в День Независимости. Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

Обратите внимание россия и путин помешаны на датах и символах, – ГУР об опасности на День Независимости

Шовинистическая помешанность на Украине

Политолог отметил, что Украина не позволила путину провозгласить 24 августа новый "акт независимости Украины" в российской интерпретации, поэтому он может прибегнуть к радикальным действиям.

Он думает как шовинист и террорист. Да, они любят даты и до сих пор мы задаемся вопросом, почему 24 февраля россияне начали широкомасштабную войну. Очевидно, чтобы "насолить". Поэтому совершить террористический акт на 24 августа является соблазнительной причиной для путина. Такая угроза может быть,

– считает эксперт.

По его мнению, путин руководствуется империалистической логикой, которая побуждает его делать все возможное, чтобы "максимально цинично и показательно уничтожить суверенное государство Украины". Он уверен, что этим в кремле хотели "поставить к ногтю" ЕС, США и весь цивилизованный мир.

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Расслабляться не стоит даже после 24 августа

Антонюк предположил, что, учитывая готовность Украины к возможным масштабным атакам, путин может пойти на военную хитрость.

По Киеву тревога "номер 1". Они понимают, что мы подготовлены к таким событиям. С точки зрения военной хитрости они могут это сделать если не завтра, то 26 августа. Расслабляться, в принципе, нельзя,

– объяснил политолог.

По его словам, это объясняется тем, что не только у путина, но и в его окружении прослеживается помешанность на тему Украины.

"У всего путинского режима есть такая маниакальная болезнь. И путин, к сожалению, не одинок в россии в этом. Этими мотивами руководствуется путин и все кремлевское руководство. Дополнительный террористический акт, конечно, по их мнению, должен поднять настроение и самим россиянам, и вооруженным силам российской федерации", – резюмировал эксперт.

Угроза в День Независимости: что известно

Украинские спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокаций в канун Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения.

Об опасности на государственные праздники 23 – 24 августа предупредили в ГУР. Там считают, что россия во главе с владимиром путиным "помешаны на датах и символах".

Также о возможной угрозе напомнил 23 августа Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, то, что россия может сделать в эти дни – не ново.

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