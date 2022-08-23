Зважаючи на хронічне бажання москви знищити українську державність, глава кремля може піти на військову хитрість на День Незалежності. Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

Зверніть увагу росія та путін схиблені на датах та символах, – ГУР про небезпеку на День Незалежності

Шовіністична схибленість на Україні

Політолог зазначив, що Україна не дозволила путіну проголосити 24 серпня новий "акт незалежності України" в російській інтерпретації, тому він може вдатися до радикальних дій.

Він думає як шовініст і терорист. Так, вони люблять дати й до цього часу ми ставимо собі питання, чому 24 лютого росіяни розпочали широкомасштабну війну. Очевидно, щоб "насолити". Тому зробити терористичний акт на 24 серпня є спокусливою причиною для путіна. Така загроза може бути,

– вважає експерт.

На його думку, путін керується імперіалістичною логікою, яка спонукає його робити все можливе, щоб "максимально цинічно і показово знищити суверенну державу Україна". Він переконаний, що цим у кремлі хотіли "поставити до нігтя" ЄС, США і весь цивілізований світ.

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Розслаблятись не варто навіть після 24 серпня

Антонюк припустив, що зважаючи на готовність України до можливих масштабних атак, путін може піти на військову хитрість.

По Києву тривога "номер 1". Вони усвідомлюють, що ми підготовлені до таких подій. З точки зору військової хитрості, вони можуть це зробити якщо не завтра, то 26 серпня. Розслаблятися, в принципі, не можна,

– пояснив політолог.

За його словами, це пояснюється тим, що не тільки у путіна, але й у його оточення простежується схибленість на темі України.

"У всього путінського режиму є така маніакальна хвороба. І путін, на жаль, не є одиноким у росії в цьому. Цими мотивами керується путін і все кремлівське керівництво. Додатковий терористичний акт, звісно, на їхню думку, мав би підняти настрій і самим росіянам, і збройним силам російської федерації", – резюмував експерт.

Загроза на День Незалежності: що відомо

Українські спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокацій напередодні Дня Незалежності. Через це у різних містах на кілька днів запровадили додаткові обмеження.

Про небезпеку на державні свята 23 – 24 серпня попередили у ГУР. Там вважають, що росія на чолі з владіміром путіним "схиблені на датах і символах".

Також про ймовірну загрозу нагадав 23 серпня Президент України Володимир Зеленський. За його словами, те, що росія може зробити в ці дні – не нове.

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