Россия делает все для того, чтобы мир заставлял Украину пойти на переговоры. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему победа Украины – это единственный путь завершения войны.

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Россия будет масштабировать хаос, выиграв войну

На Западе начали звучать тезисы, что Украина, мол, может и не вернуть оккупированных территорий. Например, в NYT опубликовали материал в котором говорится, что победой для Украины якобы может стать сближение с ЕС и НАТО.

Это указывает на недостаточное понимание природы этой войны и непонимание разрушительных последствий для глобального политического пространства при несправедливом финале войны. Это слабая аналитика, которая базируется на странных предположениях,

– отметил Михаил Подоляк.

Кремль использует все свои возможности для ведения войны против Украины. В частности, экономика России стала на военные рельсы и совсем не планирует с них сходить.

"Странно, когда кто-то говорит, что победа – это ускорение переговоров с ЕС и НАТО. А что, Россия исчезнет, перестанет быть экспансионистским государством? Избежав ответственности за масштабные военные преступления, Россия не скажет, что остановится. Это слабая и инфантильная аналитика", – подчеркнул советник главы ОП.

Россия и в дальнейшем будет продолжать существовать исключительно, держась на агрессии. Российская пропаганда никуда не исчезнет, как и гибридные войны, разжигание вражды в Европе, кибератаки – список можно продолжать. Если Россия не проиграет, эти процессы не просто не исчезнут – они масштабируются.

"Любой остаток территорий Украины в России будет означать, что Россия победила войну. Это будет означать ускорение и масштабирование эскалации в целом. Хотелось бы, чтобы люди не жили в иллюзиях относительно этого", – добавил Подоляк.

Почему некоторые украинцы призывают к переговорам с Россией

Более того, после абсолютно террористического удара России по больнице "Охматдет" в Киеве, даже украинские инфлюенсеры со значительной аудиторией начали призывать Киев садиться за стол переговоров. Мол, неважно, как закончится война – главное, чтобы закончилась.

Они совершенно точно не разбираются в том, что сегодня происходит в Украине, не понимают, что такое современная Россия. Они даже не понимают, что такое оккупация. Не понимают, что будут второсортными, что при оккупации не будут никем, кроме как обслуги для России. За военными оккупантами всегда приходят гражданские оккупанты,

– подчеркнул Подоляк.

В ситуации с призывом к переговорам и миру на любых условиях непонятно, почему те, кто предлагает на это пойти, думает, что это сможет остановить Россию.

"Если вы опустите руки и не будете сопротивляться – это же не означает, что убийца остановится. Кто им всем сказал, что Россия остановит ракетный террор, перестанет убивать и насиловать людей? Убийца пришел, чтобы убивать. Нет возможности с ним говорить и о чем-то договариваться", – подчеркнул советник главы ОП.