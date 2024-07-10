Росія робить все для того, аби світ змушував Україну піти на переговори. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом пояснив, чому перемога України – це єдиний шлях завершення війни.

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Росія масштабуватиме хаос, вигравши війну

На Заході почали лунати тези, що Україна, мовляв, може і не повернути окупованих територій. Наприклад, у NYT опублікували матеріал у якому мовиться, що перемогою для України нібито може стати зближення з ЄС та НАТО.

Це вказує на недостатнє розуміння природи цієї війни і нерозуміння руйнівних наслідків для глобального політичного простору при несправедливому фіналі війни. Це слабка аналітика, яка базується на дивних припущеннях,

– наголосив Михайло Подоляк.

Кремль використовує усі свої можливості для ведення війни проти України. Зокрема, економіка Росії стала на військові рейки і геть не планує з них сходити.

"Дивно, коли хтось говорить, що перемога – це пришвидшення перемовин з ЄС та НАТО. А що, Росія зникне, перестане бути експансіоністською державою? Уникнувши відповідальності за масштабні воєнні злочини, Росія не скаже, що зупиниться. Це слабка та інфантильна аналітика", – підкреслив радник голови ОП.

Росія й надалі продовжуватиме існувати виключно, тримаючись на агресії. Російська пропаганда нікуди не зникне, як і гібридні війни, розпалювання ворожнечі в Європі, кібератаки – список можна продовжувати. Якщо Росія не програє, ці процеси не просто не зникнуть – вони масштабуються.

"Будь-який залишок територій України в Росії означатиме, що Росія перемогла війну. Це означатиме пришвидшення та масштабування ескалації загалом. Хотілося б, щоб люди не жили в ілюзіях щодо цього", – додав Подоляк.

Чому деякі українці закликають до перемовин з Росією

Щобільше, після абсолютно терористичного удару Росії по лікарні "Охматдит" у Києві, навіть українські інфлюєнсери зі значною авдиторією почали закликати Київ сідати за стіл перемовин. Мовляв, неважливо, як закінчиться війна – головне, щоб закінчилась.

Вони абсолютно точно не розуміються на тому, що сьогодні відбувається в Україні, не розуміють, що таке сучасна Росія. Вони навіть не розуміють, що таке окупація. Не розуміють, що будуть другосортними, що за окупації не будуть ніким, крім як обслуги для Росії. За військовими окупантами завжди приходять цивільні окупанти,

– наголосив Подоляк.

У ситуації із закликом до перемовин та миру на будь-яких умовах незрозуміло, чому ті, хто пропонує на це піти, думає, що це зможе зупинити Росію.

"Якщо ви опустите руки та не будете чинити спротив – це ж не означає, що вбивця зупиниться. Хто їм всім сказав, що Росія зупинить ракетний терор, перестане вбивати та ґвалтувати людей? Вбивця прийшов, щоб вбивати. Немає можливості з ним говорити та про щось домовлятися", – підкреслив радник голови ОП.