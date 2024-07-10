Завдання збитків стратегічному об'єкту – стандартна мета.

Завдання шкоди найвідомішому медичному об'єкту (де лікують дітей) – показова кара безневинних як форма примусу.

Подання світовій спільноті готовності йти на непередбачувані крайні заходи.

Тиск на українське суспільство (насамперед жінок) на формування запиту на припинення війни.

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Найбільше ворога цікавлять санкції

Це, схоже, частина ланцюжка подій для підняття ставок у переговорах про мир. Але Росії не потрібен мир. Росії критично потрібен перепочинок і підготовка до наступного етапу війни. Цей перепочинок їй потрібен на умовах зняття санкцій. Саме це найбільше цікавить ворога.

3 липня глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що головними обмеженнями для розвитку економіки Росії є складність доступу до технологій та "довгих" інвестицій. Трохи раніше, 12 червня, США оголосили, що оновлюють санкційний список.

Цього разу під обмеження потрапили близько 300 компаній та фізосіб. Серед них московська біржа, Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій.

Після введення санкцій проти московської біржі почалися складнощі з оплатою російських природних ресурсів та інших товарів, що експортуються. Зокрема, введення санкцій щодо групи московської біржі ставить під питання постачання російського продовольства за долари та євро. Санкції викликали проблеми у банків із валютними свопами. І це все на додаток до раніше накопичених проблем.

Росії дуже потрібен перепочинок. Але для здобуття своїх умов Кремль підіймає ставку.

Росіяни постійно підіймають ставки

Нагадаю, переговори, як кажуть військові, ведуться на полі бою. Але у терористів все інакше – вони ведуть переговори, приставивши пістолет до голови заручника – дитини. Росія розуміє, що українська влада у своїх рішеннях спирається на електорат. На настрій народу впливають:

контент єдиного марафону,

наслідки ракетних ударів,

дискомфорт від життя з постійними відключеннями,

новини з фронту,

мобілізація.

Але фронт далеко, а відсутність електрики – близько. Жертви серед дітей – це ще ближче.

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Терористи системно підіймають ставки. Спочатку були завдані істотні втрати українській енергетиці. Як наслідок:

з України знову збільшився потік мігрантів,

у суспільстві зріс рівень тривожності та невизначеності,

збитки промисловості та економіки (зниження надходжень до бюджету) та тиск на ВВП.

Потім терористичний акт – ракетний удар по стратегічних та цивільних об'єктах. Паралельно із цим спостерігається переговорний трек.

Переговорний трек

9 березня. Папа Римський закликав Україну погодитися на переговори з Росією під білим прапором.

11 квітня. Турецький лідер Реджеп Ердоган передав Україні "мирний план". По суті, план заморозки на невигідних Україні умовах.

24 травня. "Владімір Путін готовий припинити військові дії в Україні на чинній зараз лінії фронту, щоб провести мирні переговори з Києвом", – пише Reuters з посиланням на чотири джерела в Росії.

26 червня. Урядовий борт Росії Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літній загін "Росія" вилетів з Москви і прямує до Нью-Йорка. Востаннє офіційні особи з Росії літали до США в червні 2023 року. Офіційні цілі поїздки невідомі, але передбачається, що це був обмін пропозицій щодо заморожування воєнного конфлікту.

30 червня. Україна припускає можливість ведення мирних переговорів із Путіним через міжнародних посередників. Це випливає із заяв президента Володимира Зеленського виданню The Philadelphia Inquirer.

2 липня. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відвідавши Київ вперше за час вторгнення Росії, запропонував Зеленському оголосити невідкладне припинення вогню на лінії зіткнення з російською армією. "Я попросив українського президента подумати про те, чи можемо ми змінити порядок денний, прискорити мирні переговори, спочатку припинивши вогонь", – сказав Орбан для преси після закінчення двосторонніх переговорів із Зеленським.

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3 липня. Ердоган зробив заяву про "справедливий мир" між Україною та Росією. Так само турецький президент заявив, що конфлікт Росії та України можна зупинити, якщо для цього будуть створені відповідні умови. Що він розуміє під "справедливим миром" він не уточнює, але…

4 липня. Путін допустив використання стамбульських домовленостей щодо України.

5 липня. Орбан прибув до Москви. За підсумками своїх поїздок до Києва та Москви Орбан зрозумів, що позиції сторін "дуже далекі одна від одної".

Як наслідок: 8 липня – терористичний акт в Україні.

9 липня. "Ракетний удар по Києву – свідчення необхідності розпочати мирні переговори", – вважає угорський прем'єр-міністр. Він підкреслив, що запобігти майбутнім руйнаціям можуть лише мирні переговори.

Виходячи з цього потоку подій ми бачимо, як Росія через ланцюжок посередників намагається донести свої умови. А при отриманні відмови – як терорист – вбиває дітей.

Що далі? Та нервозність, з якою діє Росія, підтверджує її небажання затягувати війну. Прагнення швидкого врегулювання, показує, що межа міцності закінчуються. "Заморозка" дуже вже горить. Але якою буде формула "заморозки"? Формула миру України складається з 10 пунктів, ви їх знаєте. Формула миру Росії: фіксація кордонів по сьогоднішній лінії фронту і паралельно реалізація стамбульських угод. Що є по суті – капітуляцією України. А саме:

відмова від НАТО;

від окупованих територій;

демілітаризація;

відмова від санкцій та прощення завданих збитків;

відмова від самостійності у зовнішній політиці.

Як у цих різнополярних формулах знайти рішення? Ніяк. Якщо не підняти ставки, як це робить Росія. У сьогоднішній ситуації є три основні сценарії.

Три сценарії розвитку подій

Сценарій 1. Прийняття умов Росії

Сьогодні активно міряються настрої українських громадян щодо готовності пробачити владі поступки Росії. Якщо народ покаже, що "поганий мир кращий за хорошу війну", то Україна значно наблизиться до позицій Росії (за згодою Заходу). А саме:

фіксація нинішніх кордонів;

неформальна відмова від територіальних претензій (мінімум 10 – 20 років не порушувати питання деокупації);

відмова від фінансових претензій та від санкцій.

Але, попри тероризм та життя з постійними відключеннями, українці до цього сценарію не готові абсолютно. Занадто багато ми втратили найкращих українців, надто багато питань до влади, надто висока ненависть до Росії. Прийняття такого сценарію – смерть України. Він призведе до припинення бойових дій, повернення з фронту сотень тисяч українців та хаосу всередині країни з ймовірними революційними настроями.

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Сценарій 2. Ухвалення плану України

Частково виконання плану можливе:

обмін полоненими;

повернення ЗАЕС;

ефемерна енергетична та продовольча безпека;

Але ніхто не збирається виводити війська з України та звільняти території. Яка мотивація Росії до цього? Захід показав, що не спроможний ні санкціями, ні військовою допомогою змусити це зробити.

Сценарій 3. Компромісний варіант

Як сказано вище – переговори ведуться на полі бою. Захід хоче заморозити конфлікт якнайшвидше, але не на умовах Росії. Заходу невигідно зберігати контроль Росії над Чорним морем та зберігати ризики ескалації конфлікту.

Це означає, що на ставку Росії має з'явитись ставка з боку України. І ця ставка ще не зіграна. Ми ще не запровадили мобілізовані підрозділи у необхідній кількості, Ми ще не використовуємо активно F-16. Ми ще недостатньо завдали шкоди стратегічним об'єктам Росії. Ми ще не перетворили Крим на "острів". А це означає, що "переговори" тривають і ставки підійматимуться з двох сторін.

Терорист просто так не заспокоїться, нам потрібно до цього готуватись та максимально підтримувати нашу армію. Вірю, що українці ще змінять хід перемовин.