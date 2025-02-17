У місті працювала протиповітряна оборона по російських цілях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.
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Що відомо про вибухи у Києві та області
О 21:45 Повітряні сили попередили про рух кількох груп БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину.
Тривогу у столиці оголосили уже невдовзі – о 22:09.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів", – повідомляли у Київській МВА.
Згодом у столиці пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.
Увага! У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги,
– закликала місцева влада о 22:21.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що сили ППО працюють на півночі столиці.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрози ударних БпЛА для областей, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
ППО також працювала у межах області.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – із традиційним повідомленням звернулися до мешканців області в ОВА о 22:25.
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Росія атакувала Київщину вночі 17 лютого
Нагадаємо, що у ніч на понеділок, 17 лютого, російська армія також атакувала столичний регіон. Через це травму руки отримав житель області 2003 року народження.
За повідомленням місцевої влади, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не було, але, на жаль, зафіксовано низку руйнувань у чотирьох районах області.
Так, на Обухівщині було пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, на Вишгородщині сталося загорання приміщення виробничого цеху, на Фастівщині – загорання складського приміщення, а на Бориспільщині було пошкоджено приватний будинок.