Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.

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Які наслідки атаки на Київщині

Уночі 17 лютого країна-агресорка вкотре тероризувала Київщину ударними БпЛА. Сили ППО відбивали ворожу атаку, є збиті цілі. Завдяки українським захисникам неба влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Однак, унаслідок падіння уламків є пошкодження у 4 районах Київської області та відомо про щонайменше 1 постраждалого. Так, у Бориспільському районі унаслідок атаки постраждав юнак 2003 року народження – він отримав травму руки. Медики надали 21-річному чоловіку допомогу на місці – він не потребував госпіталізації. Крім того, у Бориспільському районі також унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

У Вишгородському районі внаслідок російської атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежу оперативно ліквідували. Про постраждалих не повідомляли.

У Фастівському районі сталася пожежа на території складського приміщення. Рятувальники також оперативно ліквідували пожежу. Інформація про постраждалих у цьому районі Київщини не надходила.

Наслідки атаки на Київщину – більше у галереї

В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Про постраждалих не повідомляли.

Пошкоджена автівка після атаки / Фото Нацполіції

У Київській ОВА повідомили, що наразі оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога. У поліції Київщини додали, що за фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження.