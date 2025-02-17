Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Полтавщину
Сьогодні вночі окупанти атакували Полтавську область безпілотниками. По ворожих дронах відпрацювала ППО.
На щастя, постраждалих немає. У Зіньківській громаді уламками безпілотника пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди. Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано,
– заявили в ОВА.
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