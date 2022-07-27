Что будет, если женщина не станет на военный учет: предусмотрено ли наказание

Уже с 1 октября 2022 года женщин, имеющих определенные специальности и/или профессии, будут принимать на военный учет военнообязанных. Однако взятие на учет – это не призыв на службу.

Да и это не значит, что сейчас женщинам нужно идти в территориальные центры комплектования. Более того, до конца 2022 года точно никого не будут штрафовать – в частности, женщин, которые впервые становятся на учет. Это еще ранее отмечала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Внимание Какими будут обязанности у женщин, которые станут на военный учет

Будут ли штрафовать женщин потом

Штрафы для женщин по перечню специальностей, не вставших на учет, и предприятий, где есть такие работницы, начнутся с 2023 года.

При этом штрафы за уклонение от учета не могут применяться к женщинам, которые только должны стать на учет. Дело в том, что они не военнообязанны.

Женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются таковыми.

Никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные,

– подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

В то же время если женщина обязана стать на учет, но она этого не сделает, с 2023 года ее могут оштрафовать.

Какое предусмотрено наказание

За нарушение правил военного учета призывниками, военнообязанными и резервистами предусмотрена административная ответственность – штраф от 30 до 50 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 510 до 850 гривен.

Также к женщине могут применить админстатью о "Нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". Это влечет штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов – то есть от 1 700 до 3 400 гривен.

. При этом если женщина не успела стать на учет, этоот призыва, предусматривающего уголовную ответственность.

В то время как работодателей тоже могут штрафовать с 2023 года.

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