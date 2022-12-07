Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". Он отметил, что военное командование оккупантов четко знает, как пользоваться мобилизованными.

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"Когда нынешние мобилизованные закончатся, будет новая волна. Военное руководство России сознательно планирует физическую ликвидацию. Соответственно, будет необходимость пополнить войско таким же количеством вместо убитых, раненых или больных", – рассказал Арестович.

Обратите внимание – Арестович о мобилизации в России: смотрите видео

Последствия мобилизации

По словам Арестовича, Россия списывает мобилизованные сотнями тысяч. Под Бахмутом и Соледаром каждый день ложится батальон. Советник ОП сказал, что это примерно 600 человек.

"Учитывая, что за 6 дней может погибнуть 6 тысяч, то за 100 сколько? Это 60 тысяч. Это только убитыми, а еще ранены", – сказал Арестович.

Он отметил, что российские мобилизованные идут в братскую могилу и не очень отрицают это. Однако, по мнению Арестовича, будут и те, кто будет сопротивляться.

Для нас это хорошая новость, потому что в легионе "Свободы России" станет больше партизан. К тому же прямо на территории России, – заявил Арестович.

Он рассказал о недавнем случае на транссибирской магистрали, когда остановили движение пассажирских поездов. Тогда неизвестные партизаны уничтожили 4 средства сигнализации, без которых нельзя эксплуатировать железную дорогу.

"Это прямые последствия мобилизации. С Востока сейчас везут по железной дороге заключенных, которых завербовали в ППК "Вагнер". Это помешает даже этому", – добавил Арестович.

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