Из-за "вооруженной диеты" линия фронта на Донбассе может разрушиться, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, действительно ли настолько критической может быть ситуация в случае прекращения предоставления оружия со стороны США.

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"Настолько негативных ожиданий не имею"

Экс-сотрудник СБУ отметил, что не имеет столь негативных ожиданий от президентства Дональда Трампа. Ведь еще во время первой каденции в политике Трампа не было сантиментов к России. Он наложил на страну-агрессора санкции, выслал 60 российских дипломатов за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и тому подобное.

Справка. 5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания обвинила в отравлении Россию.

"Я здесь больше являюсь оптимистом. Надеюсь на решительность Трампа, по сравнению с предыдущей администрацией. Ведь последние три года мы живем в парадигме, мол, осторожно, здесь красные линии, эскалация, здесь мы еще не решились, здесь не понимаем", – сказал Ступак.

Возможно, пошаговой реализации определенных замыслов не будет, потому что Дональд Трамп работает очень эмоционально. Однако уже сейчас один из номинантов на должность советника по вопросам национальной безопасности заявил, что администрация действующего президента Джо Байдена активно сотрудничает с Республиканской партией и решение о передаче Украине противопехотных мин и ракет ATACMS было согласовано.

Дональд Трамп любит крупные сделки, которые предусматривают выгоду для обеих сторон, а не только для одной. Поэтому я думаю, что если соглашение будет, то оно будет выгодно для Соединенных Штатов, частично для России, но это точно не будет капитальный проигрыш Украины,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, Украина представляет для Соединенных Штатов интерес исключительно, как небольшая геополитическая фигура, через которую можно давить на Россию.

Отметим, что команда Трампа рассматривает два варианта завершение войны в Украине – замораживание конфликта, или сохранение России оккупированных территорий в обмен на членство Украины в НАТО.