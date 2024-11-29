Через "збройну дієту" лінія фронту на Донбасі може зруйнуватися, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, чи дійсно настільки критичною може бути ситуація у разі припинення надання зброї з боку США.

Варте уваги Про остаточну стратегію говорити надто рано: CNN про подробиці плану Трампа щодо України

"Настільки негативних очікувань не маю"

Ексспівробітник СБУ зазначив, що не має настільки негативних очікувань від президентства Дональда Трампа. Адже ще під час першої каденції у політиці Трампа не було сентиментів до Росії. Він наклав на країну-агресора санкції, вислав 60 російських дипломатів за отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки тощо.

Довідка. 5 березня 2018 року стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька потрапили в лікарню після отруєння невідомою речовиною. Пізніше з'ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Велика Британія звинуватила в отруєнні Росію.

"Я тут більше є оптимістом. Сподіваюся на рішучість Трампа, порівняно з попередньою адміністрацією. Адже останні три роки ми живемо в парадигмі, мовляв, обережно, тут червоні лінії, ескалація, тут ми ще не наважилися, тут не розуміємо", – мовив Ступак.

Можливо, покрокової реалізації певних задумів не буде, бо Дональд Трамп працює дуже емоційно. Проте вже зараз один з номінантів на посаду радника з питань національної безпеки заявив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена активно співпрацює з Республіканською партією і рішення про передачу Україні протипіхотних мін та ракет ATACMS було узгоджене.

Дональд Трамп полюбляє великі угоди, які передбачають вигоду для обох сторін, а не тільки для однієї. Тому я думаю, що якщо угода буде, то вона буде вигідна для Сполучених Штатів, частково для Росії, але це точно не буде капітальний програш України,

– додав ексспівробітник СБУ.

За його словами, Україна становить для Сполучених Штатів інтерес виключно, як невеличка геополітична фігура, через яку можна тиснути на Росію.

Зазначимо, що команда Трампа розглядає два варіанти завершення війни в України – замороження конфлікту, або збереження Росії окупованих територій в обмін на членство України в НАТО.