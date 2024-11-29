Водночас занадто рано говорити про те, якою буде остаточна стратегія. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, повідомляє 24 Канал.

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Які пропозиції розглядають чиновники Трампа

Майк Волтц, майбутній радник президента з національної безпеки, останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни. Хоча деталі стратегії Трампа досі у розробці, очікується, що чиновники намагатимуться досягти якнайшвидшого припинення вогню для замороження конфлікту на час переговорів. Натомість НАТО та європейські союзники мають взяти на себе більшу частину витрат на підтримку України.

Зокрема розглядають план генерала у відставці Кіта Келлога, який очолить посаду спецпредставника з питань України та Росії. Раніше генерал був радником з національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

Келлог передбачає, що продовження американської військової допомоги Україні залежатиме від участі Києва в мирних переговорах з Росією та офіційної політики США, спрямованої на припинення вогню. Плани щодо вступу України до НАТО будуть відкладені на тривалий період, щоб створити тиск на Росію для переговорів.

Волтц також обдумує пропозицію, яку підтримав експосол Трампа в Німеччині, колишній керівник американської розвідки Річард Гренелл.

Раніше Гренелл висловлював підтримку створення "автономних регіонів" в Україні, хоча не уточнював, як саме це може виглядати. За його словами, автономні регіони можуть мати різні значення для різних людей, і деталі цієї ідеї потребують опрацювання.

Інша ідея, що обговорюється, полягає в тому, аби дозволити Росії зберегти території, які вона утримує наразі, в обмін на вступ України до НАТО. Однак мало хто в оточенні Трампа підтримує ідею прийняття України до НАТО найближчим часом. Цю думку частково поділяє й адміністрація Байдена, яка заявила, що Україна може вступити до НАТО лише після завершення війни.

Україна була й серед низки питань, які Волтц обговорював з радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном під час зустрічі минулого тижня.

Про остаточну стратегію говорити рано

Джерела застерігають, що наразі "занадто рано" говорити про остаточну стратегію Трампа щодо завершення війни в Україні. Новообраний президент часто змінює свою позицію та тактику з питань зовнішньої політики, що робить процес розробки плану складним.

Соратники Трампа, призначені на вищі посади у сфері національної безпеки, уже заявили, що він розглядає варіанти того, як посадити за стіл переговорів і Росію, і Україну, включно з такими, що суперечать його раніше висловленим поглядам на конфлікт.

Раніше цього місяця Володимир Зеленський заявив, що пропозиції припинення вогню без подальших гарантій є дуже небезпечною риторикою.

