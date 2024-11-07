Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. За словами Зеленського, для закінчення війни повинен бути чіткий план.

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Припинення вогню без гарантій є небезпечним

Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, хто впроваджує риторику "спочатку припинення вогню, а потім подивимось".

Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. "Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось". Хто такі ви? Ваші діти вмирають? Вони там гинуть? Руйнуються ваші домівки? Про що мова? Хто такі ви?

– сказав президент.

Зеленський також нагадав про 2014 рік, коли припинення вогню після окупації Криму та територій на сході України закінчилося підготовкою до повномасштабного вторгнення.

Це говорить про те, що припинення вогню без гарантій безпеки для України… є продовженням підготовки до окупації нашої держави і руйнації нашої незалежності і суверенітету,

– підсумував глава держави.

До слова, під час пресконференції Володимир Зеленський також прокоментував плани Дональда Трампа на нібито якнайшвидше завершення війни в Україні. За його словами, швидке рішення означатиме втрати.