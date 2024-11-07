Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. Під час виступу Зеленський наголосив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

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Що Зеленський каже про плани Трампа

Володимир Зеленський пояснив, що він дійсно вірить в те, що Трамп хоче швидкого рішення Однак бажання президента США не означає те, що так вийде насправді.

Я просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, це найскладніший ворог цього століття,

– сказав президент України.

Глава держави додав, що потрібно готуватися до будь-якого рішення. За словами Зеленського, деякі партнери пропонують дуже небезпечну риторику – "спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось". Президент назвав такі варіанти страшним викликом для всіх українців.

Нагадаємо, під час своєї переможної промови після президентських виборів Дональд Трамп заявив, що зупинить усі війни, які зараз тривають у світі. Він також наголосив, що за роки його попередньої каденції війни нібито не було.