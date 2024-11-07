Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, для окончания войны должен быть четкий план.

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Прекращение огня без гарантий является опасным

Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, кто внедряет риторику "сначала прекращение огня, а потом посмотрим".

Очень страшный вызов для всех наших граждан. "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим". Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там погибают? Разрушаются ваши дома? О чем речь? Кто такие вы?

– сказал президент.

Зеленский также напомнил о 2014 году, когда прекращение огня после оккупации Крыма и территорий на востоке Украины закончилось подготовкой к полномасштабному вторжению.

Это говорит о том, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины... является продолжением подготовки к оккупации нашего государства и разрушения нашей независимости и суверенитета,

– подытожил глава государства.

К слову, во время пресс-конференции Владимир Зеленский также прокомментировал планы Дональда Трампа на якобы скорейшее завершение войны в Украине. По его словам, быстрое решение будет означать потери.