Зеленский рассказал, что будет после выхода Украины на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами германского телеканала ARD. Он ответил, что будет после того, как Украина выйдет на границы 1991 года.

Глава государства заявил, что выход оккупантов с нашей территории, конечно же, приведет дальше к дипломатическим шагам.

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Что будет после выхода на границы 1991 года

Президент подчеркнул, что, возможно, тогда будут "другие люди", имея в виду нынешнюю власть страны-агрессора. Поскольку сейчас он не видит смысла садиться за стол переговоров с нынешним правительством Кремля.

Выход из нашей территории – это все равно признание ошибок. Но слов мало – нужные действия. И, конечно же, не нужно выдвигать какие-либо ультиматумы. Мы – независимая страна,

– заявил Зеленский.

Что может оказать значительное влияние на ход войны: ответ Зеленского

В День Соборности Украины президент Украины и член британского парламента Борис Джонсон провели встречу со студентами из всех регионов Украины, а также с представителями Военного института КНУ. Мероприятие произошло в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В ходе этой встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может победить в войне против России в 2023 году. Чтобы это произошло в этом году, необходимо выполнить два важных условия: сохранять единство и мощь изнутри и снаружи.

Слова президента Зеленского подтвердил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. По мнению политика, для завершения войны первое, что нужно, – это как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие, что и собираются делать настоящие союзники украинского государства.

Возможное наступление России