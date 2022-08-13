Об этом для 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что деоккупация Юга деморализует российских военных.

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"Произойдет поражение и в головах генералитета. Я убежден, что значительная его часть была против вторжения в Украину. Те сигналы, которые были из генштаба (в частности, от людей в отставке) были о том, что не надо воевать со всем миром. Это делали люди, которые являются абсолютными путинистами и имперцами. Однако у них есть здравое представление о соотношении силы", – сказал Яковенко.

Он добавил, если ВСУ освободят Херсонскую и часть Запорожской области, то это будет первое серьезное поражение росармии. Яковенко не исключает, что начнутся проблемы в армии и окружении путина.

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Что происходит на Юге

Оперативное командование "Юг" 13 августа рассказало, что враги пытались штурмом продвигаться дальше. Однако все попытки были провальными. Враги продолжают интенсивно обстреливать населенные пункты из РСЗО и авиации.

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