Про це для 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що деокупація Півдня деморалізує російських військових.

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"Відбудеться поразка і в головах генералітету. Я переконаний, що значна його частина була проти вторгнення в Україну. Ті сигнали, які були з генштабу (зокрема, від людей у відставці) були про те, що не треба воювати з усім світом. Це робили люди, які є абсолютними путіністами та імперцями. Проте у них є здорове уявлення про співвідношення сили", – сказав Яковенко.

Він додав, якщо ЗСУ звільнять Херсонську та частину Запорізької області, то це буде перша серйозна поразка росармії. Яковенко не відкидає, що почнуться проблеми в армії та оточенні путіна.

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Що відбувається на Півдні

Оперативне командування "Південь" 13 серпня розповіло, що вороги намагалися штурмом просуватися далі. Проте всі спроби були провальними. Вороги продовжують інтенсивно обстрілювати населені пункти з РСЗВ та авіації.

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