Ситуація на Півдні залишається напруженою, але українські війська контролюють її. Усі спроби ворога вести штурмові дії зазнають провалу.

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Ситуація на Південнобузькому напрямку

В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що після провальних спроб штурму окупанти утримують раніше зайняті позиції. Змін у складі та становищі ворога немає.

Водночас окупанти продовжують обстріли населених пунктів. Їхня інтенсивність не зменшується і з їхньою допомогою ворог тероризує мирне населення.

Крім того, уночі росіяни завдали 6 авіаційних ударів гелікоптерами в напрямку Андріївки, Лозового, та Балки Хуторської. Серед наших військ втрат немає.

Обстріли Дніпропетровщини

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню. Під атаку потрапили Нікопольський та Криворізький райони області.

По Нікополю влучили 30 снарядів з РСЗВ "Град", Через це пошкоджені 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків й дитячий садок. Також через обстріли виведені з ладу газогін та лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Криворізький район обстріляли з "Ураганів". На щастя, руйнувань та постраждалих немає.

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Підготовка псевдореферендуму на Херсонщині

На тимчасово окупованій території Херсонщини триває інформаційна війна – пропагандисти активно говорять про підготовку до псевдореферендуму. Для створення пропагандистської картинки росіяни відкрили "медіашколу".

Місцеві журналісти, як і працівники інших сфер, не поспішають співпрацювати з росіянами, тому окупанти вдаються до терору мирного населення – з'являються нові повідомлення про викрадення людей. Загарбники ходять по квартирах навіть уночі. Вони погрозами схиляють людей до співпраці або викрадають та вивозять у невідомому напрямку.

Загроза ракетних обстрілів з Чорного моря

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що загроза завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається. Штормова погода змушує рашистський флот триматися ближче до пунктів базування, але у морі перебувають у готовності до запуску 16 ракет.

Тому наші військові вкотре закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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