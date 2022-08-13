У Нікополі внаслідок обстрілу пошкодилися 11 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та дитячий садок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

По Нікополю ворог скерував 30 реактивних снарядів по житлових кварталах. Окупанти не лише пошкодили інфраструктуру, а й вивели з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі загарбники поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах з "Ураганів". В інших районах області вночі було спокійно.

Наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка та Миколи Лукашука

Ворог вночі обстріляв і Харків

У ніч проти 13 серпня росіяни атакували не лише Дніпропетровщину, а й Харків. Вони поцілили по центру Харкова, Немишлянському та Слобідському районах. Мер міста Ігор Терехов показав фото наслідків.

Внаслідок обстрілів пошкоджено коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.

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