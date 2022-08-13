Новий пакет військової допомоги

Рейнсалу зазначив, що надання Україні протитанкових комплексів Javelin та іншої зброї до 24 лютого було важливим практичним кроком. Адже ця допомога сильно знадобилася Україні на початку вторгнення рф. Сьогодні уряд Естонії готує додатковий пакет військової допомоги. Однак, що саме туди увійде – посадовець не уточнив.

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Як член парламенту я неодноразово бував на фронті, потім у квітні – у Харкові, та консультувався з військовими, яке саме озброєння потрібно Україні найбільше. Звісно, всі кроки з надання озброєння та гуманітарної допомоги, які вже зроблено, – позитивні. Втім, як на мене, цього все одно недостатньо,

– зауважив він.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Російсько-українська війна у гуманітарній площині та щодо витрат зброї – дорого вартує. Тому, слід говорити про цифри на рівні сотень мільярдів доларів. Такого рівня допомоги, який можна було б вважати достатнім, на думку глави МЗС Естонії, європейська спільнота не досягала.

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