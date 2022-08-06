"росія принесла вбивства та знущання"

Герб завширшки 310 сантиметрів і заввишки 350 сантиметрів має вагу 266 кілограмів. Зібрали його з 114 700 деталей. Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що Маріуполь – символ розвитку держави України, це героїчне місто, яке всі українці прагнуть повернути.

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Так сталося, що 24 лютого ворог вторгся на нашу землю. Сталася війна, яка вбивала руйнувала, знищувала наших шановних українців. Стирала з лиця землі наші міста, які ми разом будували. Так сталося, що те, що те, що сьогодні ми маємо – ми маємо у своєму серці,

– заявив міський голова.

Герб Маріуполя, викладений із Lego, потрапив до "Книги рекордів України" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

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Звільнення Маріуполя

Він зазначив, що росія принесла вбивства, руйнування, мародерства, брехню та знущання.

Я вірю, що найближчим часом настане той момент, коли зло буде покарано. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в наших героїв, які захищали й захищають сьогодні нашу землю. Що ми найближчим часом повернемо наш героїчний Маріуполь, наш дім. Ми відбудуємо заново наше місто. Чому? Тому що українці, тому що ми цього варті, ми вдома, ми на своїй землі. Слава нашим Героям – захисникам Маріуполя. Слава Україні!

– сказав мер Маріуполя.

Останні новини з Маріуполя

Російські окупанти депортують громадян України з міста. Зокрема рашисти примусово депортують українців до Росії. А також не дають людям виїхати в Україну, погрожуючи розправою над ними та їхніми дітьми. Крім того, о купанти продовжують вивозити з Маріуполя все вціліле – від транспорту до дитячих майданчиків.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольців вивозять в економічно депресивні регіони, аж до Далекого Сходу. Найбільш дальня точка, про яку відомо – це селище Врангеля, що вже майже у Японії. Щоразу людей вивозять якомога далі.

Також у місті російські загарбники намагаються повністю русифікувати навчання. Відомо, що вони хочуть викладати усього три предмети – російську мову та літературу, історію росії та математику.

Жителі окупованого Маріуполя змушені стояти у довгих чергах під палаючим сонцем, щоб отримати пайок.

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