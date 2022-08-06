"россия принесла убийства и издевательства"

Герб шириной 310 сантиметров и высотой 350 сантиметров весит 266 килограммов. Собрали его из 114 700 деталей. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что Мариуполь – символ развития государства Украины, это героический город, который все украинцы стремятся вернуть.

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Так получилось, что 24 февраля враг вторгся на нашу землю. Произошла война, которая убивала, разрушала, уничтожала наших уважаемых украинцев. Стирала с лица земли наши города, которые мы вместе строили. Так случилось, что то, что сегодня мы имеем – мы имеем в своем сердце,

– заявил городской глава.

Герб Мариуполя, выложенный из Lego, попал в "Книгу рекордов Украины" / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

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Освобождение Мариуполя

Он отметил, что россия принесла убийства, разрушения, мародерства, ложь и издевательства.

Я верю, что в ближайшее время наступит тот момент, когда зло будет наказано. Я верю в Вооруженные Силы Украины. Я верю в наших героев, которые защищали и защищают нашу землю. Что мы в ближайшее время вернем наш героический Мариуполь, наш дом. Мы отстроим заново наш город. Почему? Потому что украинцы, потому что мы этого достойны, мы дома, мы на своей земле. Слава нашим Героям – защитникам Мариуполя. Слава Украине!

– сказал мэр Мариуполя.

Последние новости из Мариуполя

российские оккупанты депортируют граждан Украины из города. В частности, рашисты принудительно депортируют украинцев в россию. А также не дают людям уехать в Украину, угрожая расправой над ними и их детьми. Кроме того, ок купанты продолжают вывозить из Мариуполя все уцелевшее – от транспорта до детских площадок.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцев вывозят в экономически депрессивные регионы, вплоть до Дальнего Востока. Самая дальняя точка, о которой известно – это поселок Врангеля, уже почти в Японии. Каждый раз людей вывозят как можно дальше.

Также в городе российские захватчики пытаются полностью русифицировать обучение. Известно, что они хотят преподавать всего три предмета – русский язык и литературу, историю россии и математику.

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены стоять в длинных очередях под палящим солнцем, чтобы получить паек.

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