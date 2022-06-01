Новые VS Подержанные автомобили

Порты Одессы, принимавшие автомобили из США и Азии, закрыты, что делает невозможным логистику из этих регионов. Импорт из Европы может быть ограничен из-за постепенного падения спроса на новые авто и замещения их подержанными, ввиду высокой цены.

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НБУ уже обнародовал официальное заявление об ожиданиях 20% инфляции до конца года в результате падения курса национальной валюты. Скорее всего, цены на автомобили, уже находящиеся на складах в Украине и которые были ввезены до введения военного положения, не изменятся даже с учетом инфляции.

Поэтому автодилерам в текущих условиях следует компенсировать снижение спроса на новые автомобили из-за роста рынка подержанных автомобилей.

Чуть подробнее остановлюсь на ценах. Сейчас внутренний рынок подержанных автомобилей больше всего развивается на западе Украины. Это подтверждает и активность продавцов на OLX: количество новых добавленных объявлений наибольшее в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Ввиду переселенцев к востоку, центральному и южному регионам, спрос на покупку там растет.

Важно отметить, что за три месяца военного положения в Украине не наблюдалось тенденций массового снижения цен. Украинцы уже научены кризисам 2008 и 2014 годов, когда из-за курса гривны мы снижали вдвое цены на недвижимость и авто, а затем они постепенно восстанавливались. Теперь управление движимыми и недвижимыми активами даже в критических ситуациях происходит более взвешенно.

Определенные предпосылки к падению цен на отдельные классы авто возникли из-за действия закона о "нулевой" растаможке. Те, кто завез автомобили до введения военного положения и надеялись продать их в ближайшее время, почувствовали сильную ценовую конкуренцию с авто, которые были растаможены с нулевой ставкой.

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Следует учитывать, что параллельно с доступностью авто и частичным понижением цен на рынке начали злоупотреблять нулевым растаможиванием. Так были ввезены премиум авто и общая доля превысила эконом-/средний класс, на который рассчитывали ВСУ/ТРО и украинцы, потерявшие транспорт.

Поэтому принятие нового законопроекта – правильное решение в этой ситуации с поправкой, что для волонтеров и нужд на передовой оставят возможность бесплатного растаможивания. Конечно, это еще и наполнение бюджета страны и уменьшение погрузки очередей на таможнях.

Важно, что по новому законопроекту предлагается освободить от уплаты сбора электромобили. Это в общем-то очень неплохая новость, поскольку уже сейчас топливный кризис влияет на рост спроса на такой тип транспорта. К примеру, мы в категории электроавто, сравнивая 8 и 29 мая, увидели интересную статистику на предложения с доставкой из-за рубежа:

количество потенциальных покупателей на одно авто в сегменте 5 – 10 тысяч долларов выросло с 19 до 75 отзывов в день, то есть в четыре раза;

на объявление с ценником от 10 до 20 тысяч долларов откликается в среднем 21 покупатель (на 19% больше).

на 34% чаще украинцев интересует авто с ценой свыше 20 тысяч долларов (ежедневно 16 отзывов на одно объявление).

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Подытожим: если законопроект таки примут, у нас будет активное развитие внутреннего вторичного рынка и увеличение предложений "зеленого" транспорта.

Снижение цен в условных единицах вполне возможно из-за дальнейшей либерализации пошлин по причине ожидания членства в ЕС и снижения покупательной способности с приоритетом на жилье/выживание. Отмена нулевого растаможивания должна способствовать стабилизации курса гривни и приближению к официальному курсу НБУ.

Важно – что происходит с курсом гривны: смотрите видео