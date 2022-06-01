Нові VS Вживані автівки

Порти Одеси, які приймали автомобілі зі США та Азії, закриті, що унеможливлює логістику з цих регіонів. Імпорт з Європи може бути обмеженим через поступове падіння попиту на нові авто та заміщення їх вживаними, зважаючи на високу ціну.

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НБУ вже оприлюднив офіційну заяву про очікування 20% інфляції до кінця року внаслідок падіння курсу національної валюти. Швидше за все, ціни на автомобілі, які вже є на складах в Україні й були ввезені до запровадження воєнного стану, не зміняться навіть з урахуванням інфляції.

Тож автодилерам у поточних умовах варто компенсувати зниження попиту на нові автомобілі через ріст ринку вживаних автівок.

Трохи детальніше зупинюся на цінах. Зараз внутрішній ринок вживаних авто найбільше розвивається на заході України. Це підтверджує і активність продавців на OLX: кількість нових доданих оголошень найбільша у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Зважаючи на переселенців зі сходу, центрального та південного регіонів, попит на покупку там зростає.

Важливо зазначити, що за три місяці воєнного стану в Україні не спостерігалось тенденцій щодо масового зниження цін. Українці вже навчені кризами 2008 та 2014 років, коли через курс гривні ми знижували вдвічі ціни на нерухомість та авто, а потім вони поступово відновлювалися. Тепер управління рухомими та нерухомими активами навіть у критичних ситуаціях відбувається більш зважено.

Певні передумови до падіння цін на окремі класи авто виникли через дію закону про "нульове" розмитнення. Ті, хто завіз автомобілі до введення воєнного стану й сподівалися продати їх найближчим часом, відчули сильну цінову конкуренцію з авто, які були розмитнені з нульовою ставкою.

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Варто врахувати, що паралельно із доступністю авто та частковим зниженням цін на ринку почали зловживати нульовим розмитненням. Так були ввезені преміум авто і загальна частка перевищила економ-/середній клас, на який розраховували ЗСУ/ТРО та українці, які втратили транспорт.

Тому ухвалення нового законопроєкту – правильне рішення в цій ситуації, з поправкою, що для волонтерів та потреб на передовій залишать можливість безкоштовного розмитнення. Звісно, це ще й наповнення бюджету країни та зменшення навантаження черг на митницях.

Важливо, що за новим законопроєктом пропонується звільнити від сплати збору електромобілі. Це загалом дуже непогана новина, оскільки вже зараз паливна криза впливає на зростання попиту на такий тип транспорту. Наприклад, ми в категорії електроавто, порівнюючи 8 та 29 травня, побачили цікаву статистику на пропозиції з доставкою з-за кордону:

кількість потенційних покупців на одне авто у сегменті 5 – 10 тисяч доларів зросло з 19 до 75 відгуків за день, тобто в чотири рази;

на оголошення з цінником від 10 до 20 тисяч доларів відгукується в середньому 21 покупець (на 19% більше).

на 34% частіше українців цікавить авто з ціною понад 20 тисяч доларів (щодня 16 відгуків на одне оголошення).

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Підсумуємо: якщо законопроєкт таки ухвалять ми матимемо активний розвиток внутрішнього вторинного ринку та збільшення пропозицій "зеленого" транспорту.

Зниження цін в умовних одиницях цілком можливе через подальшу лібералізацію мита з причини очікування членства в ЄС та зниження купівельної спроможності з пріоритетом на житло/виживання. Скасування нульового розмитнення має також сприяти стабілізації курсу гривні та наближенню до офіційного курсу НБУ.

Важливо – що відбувається з курсом гривні: дивіться відео