Что будет с Европой, если не будет Украины

18 июня 2022 , 11:14
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Анатолій Амелін

Источник:

фейсбук Анатолия Амелина

Сегодня будущее Европы и всего мира зависит от Украины и того, сможем ли мы выстоять. А для этого нам нужна помощь! Жаль, что далеко не все в Европе это понимают.

Европейцы и европейские политики живут в парадигме вчерашнего дня и хотят вернуться в комфортабельные времена.

  • Они ориентируются на свой электорат.
  • Они хотят вернуть время со стоимостью газа менее 100 долларов вместо 2000 долларов.
  • Они хотят заправлять автомобили за 1,2 доллара вместо 2,6 доллара, как сегодня.
  • Они хотят продолжать зарабатывать на рынке России, продавая продукцию в 100 миллиардов евро в год.
  • Они хотят, чтобы инфляция была у них 1,5%, а не 8%, как сегодня.

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Но у них проблема с причинно-следственными связями.

  • Они считают, что "надо просто перестать стрелять". Но Украине.
  • Они считают, что нам следует пойти на уступки и подарить бандитам часть нашей территории.
  • Они хотят продолжать проявлять "огромную обеспокоенность" тысячам утраченных жизней, сидя за богатым столом, накрытым за российские деньги.

Но что у них будет, если не будет Украины?

  • В Европу направятся новые миллионы трудовых мигрантов. И радость дешевых трудовых рук превратится в панику и кризис.
  • Миллионы голодных людей обрушат рынок труда Еврозоны.
  • Печать новых денег – удвоит инфляцию и приведет к разрушению обычной экономической системы.
  • Утрата Украины приведет к монополизации Европейского рынка газа. Воздействие России возрастет. Украинские хранилища газа не будут работать в пользу европейских стран.
  • Агрессор получит возможность контролировать более 30% мирового рынка зерна, что приведет к новым уступкам из стран запада, но вместе с тем к росту нестабильности в Африке и на ближнем Востоке.
  • Новые революции и войны в нефтяных и газовых регионах приведут к увеличению роста цены на газ и нефть в мире.
  • Агрессор, получив Украину, усилит монополию на рынке титана. Украина – это 20% мировых ресурсов. Боинг и Аэробус уже никогда не смогут отказаться от него. Вместе с тем промышленность и ВПК Европы и США попадут в большую зависимость от России.
  • У границ ЕС будут стоять российские "буки" и "искандеры". Но это на время.
  • Россия неоднократно вспоминала свои аппетиты.   Страны Балтии, Скандинавы, Польша, Варшава, Румыния.
  • Европа превратится в Ад…   И это все произойдет в течение всего 1 года, если не будет...

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео:

 

Автор: Анатолій Амелін