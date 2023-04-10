У Зеленского объяснили, что Украина будет делать с документами, выдаваемыми оккупантами жителям Крыма

Вооруженные силы Украины ежедневно работают над тем, чтобы временно оккупированные территории, в частности Крым, как можно скорее вернулись под контроль нашего государства. При этом в Офисе Президента разрабатывают стратегию деоккупации Крыма и его реинтеграции.

Поручение разработать первоочередные шаги после освобождения Крыма дал Владимир Зеленский. Об этом в интервью рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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Украина будет верифицировать документы, выданные оккупационными властями

За длительное время оккупации граждане Украины в Крыму были вынуждены получать документы, в частности, паспорта страны-оккупантки. Естественно, только за факт получения оккупационного документа ответственности не будет. Однако работа с массивом выданных оккупантами документов является одним из самых сложных вопросов для Украины.

Украина никогда не признавала и не будет признавать оккупационные паспорта, которые насильно раздавала Россия после оккупации Крыма. Да и вообще согласно украинскому законодательству, все документы, выданные на оккупированной территории, юридически ничтожны,

– подчеркнула Тамила Ташева.

После деоккупации полуострова будет происходить поэтапная верификация таких документов. В первую очередь ее пройдут, например, документы о рождении и смерти граждан.

Более того, в Верховной Раде уже сделали определенные шаги для решения этого вопроса. Так, там в марте 2023 года зарегистрировали законопроект №9069 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях государственной регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на временно оккупированной Россией территории Украины и за пределами Украины. Он уже проходит комитеты и касается введения административной процедуры получения свидетельств о рождении, смерти и браке.

Судебные дела за время оккупации должны быть пересмотрены

Также перед Украиной встал вопрос, связанный с верификацией судебных решений, как в уголовном, так и в административном процессе. Ведь за время оккупации полуострова Россия вынесла 1 миллион 200 тысяч судебных решений. Все они должны быть пересмотрены, ведь касались не только реальных преступников, но и политзаключенных, например Наримана Джеляла.

Мы должны просмотреть все эти решения, мы не можем их все признать автоматически. Именно поэтому мы и говорим о поэтапности этой верификации,

– сказала Тамила Ташева.

По словам постоянной представительницы Президента Украины в Крыму, с политзаключенными все ясно – их просто выпустят на свободу. Однако дела по общеуголовным статьям нужно будет пересмотреть в срочном порядке. Ведь Украина не может просто открыть двери тюрем и выпустить преступников на свободу.